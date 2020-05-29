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Шесть человек погибли в результате аварии на ГЭС на юго-западе Китая

По предварительной версии, в ходе проведения очистных работ, возможно, произошел взрыв

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Шесть человек погибли, еще пять получили ранения и травмы в пятницу в результате аварии на ГЭС в городе Пуэр на юго-западе Китая. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям провинции Юньнань.

По его данным, ЧП произошло в 11:10 по местному времени (06:10 мск) на территории уезда Моцзянь. Согласно предварительной версии, в ходе проведения очистных работ, возможно, произошел взрыв.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Власти выясняют причины аварии, ведется следствие.

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