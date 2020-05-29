На западе Москвы произошел конфликт со стрельбой

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы, обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Инцидент произошел в районе дома 16 на улице Богданова на западе столицы. По предварительным данным, в ходе конфликта между гражданами один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что несколько участников конфликта скрылись от мужчины с оружием на автомобиле.

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