СК завершил дело об убийстве директора Burger King, взявшей попутчика через BlaBlaCar

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следователи завершили расследование убийства директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой попутчиком с сервиса BlaBlaCar.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Виталия Чикиреева, обвиняемого по ч. 2 ст. 105, ст. 162, ч. 1 ст. 166 УК РФ (убийство, разбои, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), - сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. - Дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения".

По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года 29-летняя женщина направилась из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу, при этом на юге столицы она взяла попутчика, найденного через сервис BlaBlaCar. 30 декабря по подозрению в причастности к исчезновению женщины был задержан житель Серпухова 1979 года Виталий Чикиреев.

Петренко сообщила, что Чикиреев создал в сервисе BlaBlaCar два аккаунта с вымышленными именами и забронировал три пассажирских места в салоне машины потерпевшей. При встрече он представился одним из ее попутчиков - Саломатиным, два других места остались свободными. По пути по просьбе обвиняемого женщина остановила машину у края трассы М-2 "Крым" на территории Серпуховского района. Чикиреев потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа убил женщину. Похитив ценности и деньги, он скрылся. На допросе мужчина признался в убийстве и рассказал, что спрятал тело в лесополосе в Подмосковье, а машину перегнал в Ярославль и бросил на парковке. Чикиреев арестован.

Следствие также установило причастность обвиняемого к разбойному нападению на женщину в ноябре 2018 года. Он по объявлению на Avito договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра сдаваемой в аренду квартиры. Там он напал на нее и похитил имущество. В декабре 2018 года он аналогичным образом напал на жительницу Москвы, похитив ее шубу. Чикиреев проверяется на причастность к другим преступлениям.