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Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Солнцево

Он госпитализирован

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой в районе Солнцево на западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, в результате конфликта со стрельбой, который произошел на западе столицы, пострадал один человек, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В пятницу в районе дома 16 на улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, несколько человек скрылись с места ЧП на автомобиле.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

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