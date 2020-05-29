Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко по делу о взятке

ТАСС, 29 мая. Московский районный суд Нижнего Новгорода в пятницу заочно арестовал экс-главу города Елизавету Солонченко, проживающую в Англии, по делу о получении взятки в 79,5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Вынесено постановление об избрании меры пресечения Солонченко в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В суде отметили, что Солонченко обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Как считает следствие, с 2013 по 2018 год она получила в виде взятки более 79,5 млн рублей от нижегородских компаний. В настоящее время Солонченко живет в Англии, 28 мая она была объявлена в международный розыск.

Должность главы города Елизавета Солонченко занимала с июня по декабрь 2017 года, после чего ушла в отставку.