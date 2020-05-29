В Министерстве строительства Мурманской области ведутся обыски

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы пришли с обысками в Министерство строительства Мурманской области. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и следственные действия в региональном министерстве строительства", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, не уточнив, с чем оно связано. По его словам, задержанных пока нет.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями.