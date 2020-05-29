На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Перестрелка произошла между сотрудником и неустановленным пока посетителем магазина в столичном районе Солнцево, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В 14:20 (мск) поступила информация о том, что на улице Богданова, дом 16 произошел конфликт между сотрудником магазина и неизвестным посетителем, в ходе которого последний выстрелил в сторону своего оппонента, предварительно, из травматического пистолета. Со своей стороны, сотрудник магазина также сделал несколько выстрелов в неизвестного, по предварительным данным, из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как отметили в главке, в полицию сообщение о пострадавших в результате конфликта не поступала. "По данному факту начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, несколько человек скрылись с места ЧП на автомобиле. Причиной стрельбы стал конфликт между двумя приезжими из стран Средней Азии. Один из них и открыл огонь в магазине на улице Богданова, а затем еще несколько раз стрелял на улице. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадал один человек. После стрельбы полиция ввела в Москве план "Перехват".