МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В Ульяновске возник пожар в кафе "7 Пятниц" и постройках во дворе, возгорание локализовали на площади 600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Серафимовича дом 21/3. Произошло загорание кафе "7 Пятниц" и надворных построек. В 23:43 объявлена локализация на площади 600 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что информация о пострадавших и погибших не поступала. На момент возгорания кафе не работало. К тушению пожара привлечено 47 человек и 13 единиц техники.