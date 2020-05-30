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В Ульяновске ликвидировали открытое горение в кафе "7 Пятниц"

В тушении пожара задействовали 72 человека и 25 единиц техники
Описание
© Пресс-служба МЧС РФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пожарные в Ульяновске ликвидировали открытое горение в кафе "7 Пятниц" и постройках во дворе на улице Серафимовича. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе, добавив, что всего к тушению пожара было привлечено 72 человека и 25 единиц техники.

Информация о пожаре поступила вечером в пятницу. На момент возгорания кафе не работало. В 23:43 пожарным удалось локализовать распространите огня на площади 600 кв. м.

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