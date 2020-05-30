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В Петербурге в результате ДТП получила тяжелые травмы четырехлетняя девочка

Авария произошла в Василеостровском районе города на Биржевой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Автомобили Hyundai и Toyota в результате ДТП в центре Петербурга сбили четырехлетнюю девочку - она находится в тяжелом состоянии. Об этом говорится в распространенном пресс-службой ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, инцидент произошел в пятницу около 22:20 мск в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на Биржевой площади напротив дома №1.

"Водитель - мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на пешехода - девочку 4-х лет вне зоны пешеходного перехода с последующим наездом другим автомобилем Toyota под управлением водителя - мужчины 1969 года рождения", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием проводится проверка.

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