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В Петербурге водитель сбил двух пешеходов и скрылся

Один человек погиб, второго пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Неизвестный водитель автомобиля сбил двух пешеходов в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в субботу ночью и скрылся с места происшествия. В результате инцидента один пешеход умер, второй госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Неизвестный на неустановленном автомобиле сбил двух пешеходов - мужчин 25-30 лет на вид. В результате ДТП один пешеход скончался на месте от полученных травм, другой в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла около 1:05 мск в деревне Марьино в Канатном переулке у завода "Техноэксим".

Сотрудники ГИБДД устанавливают личности погибшего и пострадавшего, а также ищут автомобиль и водителя, совершившего наезд на пешеходов.

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