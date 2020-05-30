СМИ: доступ в Белый дом на час перекрыли из-за протеста в связи со смертью афроамериканца

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы были вынуждены в пятницу более чем на час перекрыть доступ в Белый дом из-за проходящего рядом с ним многочисленного протеста, вызванного ситуацией вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщило Национальное общественное радио (NPR).

Акция протеста прошла на Лафайет-сквер перед Белым домом. Теперь ее участники направились в сторону здания Конгресса.

Как сообщает NPR, Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц страны, не выпускала журналистов из официальной резиденции главы государства, а также никого не впускала.

Несколько тысяч демонстрантов, по данным американских телеканалов, выступают против произвола полицейских и требуют справедливости в отношении Флойда. Многие, но далеко не все из них в медицинских масках. Кроме того, они практически не соблюдают требование социального дистанцирования.

Газета The Washington Post сообщает о небольших стычках с правоохранительными органами у Белого дома. Полицейские задержали несколько демонстрантов, остальные протестующие пытались помешать стражам порядка. В полицейских бросали бутылки с водой. Движение автомобилей на примыкающих к Белому дому улицах было ненадолго перекрыто.

В новость внесены изменения (4:50 мск) - добавлена информация после снятия оцепления с Белого дома