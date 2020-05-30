AP: акции протеста из-за смерти афроамериканца проходят в более чем 10 городах США

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, проходят в пятницу в более чем 10 американских городах. Протестующие возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press .

По его данным, участники демонстрации в Атланте разбили окна штаб-квартиры телекомпании CNN, забросали полицейских пустыми бутылками, сожгли американский флаг, подожгли автомобиль и призывают полицейских увольняться в знак протеста против произвола, допущенного их коллегами в Миннеаполисе. Собравшиеся игнорируют приказ властей разойтись и прекратить беспорядки. По крайней мере семеро зачинщиков задержаны.

Поступают сообщения о стычках с полицией участников демонстрации в районе Бруклин в Нью-Йорке. Полицейские с переменным успехом пытаются не допустить прорыва протестующих через металлические ограждения, установленные вокруг спортивной арены Barclays Center - базы баскетбольного клуба "Бруклин нетс". Из толпы в полицейских полетели пластиковые бутылки с водой.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в пятницу выразил солидарность с участниками демонстраций, но призвал их соблюдать общественный порядок. "Никто не оправдывает поджоги, грабеж и разбой, но все понимают гнев, страх и разочарование протестующих. Справедливость должна восторжествовать", - отметил мэр.

В Альбукерке (штат Нью-Мексико) полиция была вынуждена поднять в воздух вертолет и применить слезоточивый газ. Четверо человек задержаны после стычек с сотрудниками правоохранительных органов в ходе многочасовой демонстрации. По данным AP, сотрудники правоохранительных органов применили газ, чтобы под его прикрытием отступить и избежать таким образом более ожесточенных столкновений с толпой.

Сообщения о беспорядках также поступают из Колумбуса (штат Огайо), Хьюстона (штат Техас), Финикса (штат Аризона), Сан-Хосе (штат Калифорния) и Лас-Вегаса (штат Невада).