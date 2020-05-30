В Красноярске совершено нападение на инкассаторов

ТАСС, 30 мая. Нападение на машину инкассаторов произошло в субботу в Красноярске, двое из них госпитализированы с ранениями, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Сотрудники полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю устанавливают обстоятельства нападения на машину инкассаторов в Кировском районе Красноярска. При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице", - сказано в сообщении.

Введен в действие специальный план по задержанию злоумышленников. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД России "Красноярское". К раскрытию преступления подключились и сотрудники краевого Управления уголовного розыска ГУ МВД России.

Нападение произошло у отделения Сбербанка. Это подтвердили ТАСС в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка России. "Инцидент подтверждаем. В районе 08:12 (04:12 мск) 30 мая на улице Щорса рядом с офисом Сбербанка произошло нападение на инкассаторов банка. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие", - сказал собеседник агентства, не сообщив других подробностей инцидента.

О состоянии пострадавших

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили ТАСС, что инкассаторы находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.

"Они (пострадавшие) находятся в лечебном учреждении, прооперированы. Находятся в реанимации, состояние пока тяжелое, поскольку прооперированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Также источник в экстренных службах отмечал, что инкассаторы в момент нападения были в бронежилетах.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инкассаторам стреляли по ногам.

В новость внесены изменения (07:59 мск) - добавлен комментарий регионального Минздрава.