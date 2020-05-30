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Расследование пожара в "Зимней вишне"

СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции совладельцу кемеровской "Зимней вишни"

Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому обвинение в окончательной редакции в даче взятки. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Следственного комитета РФ.

После пожара в ТЦ Вишневский скрылся и продолжил заниматься строительным бизнесом в Испании. Его задержали в Польше и в конце марта экстрадировали в Россию.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ", - сообщили в СК.

Уголовное дело в отношении Вячеслава Вишневского находится на завершающей стадии расследования.

 

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РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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