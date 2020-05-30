В Зеленограде конфликт у остановки закончился поножовщиной

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Конфликт у остановки общественного транспорта в Зеленограде закончился поножовщиной, в результате один мужчина госпитализирован с множественными ранениями, другой задержан. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками отдельной роты ППС полиции ОМВД в лесопарковой зоне задержан мужчина 1979 года рождения, который, находясь на остановке общественного транспорта "Парк Победы" Зеленограда, в ходе конфликта нанес не менее двух ударов ножом в грудь оппоненту, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, в пятницу в службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении у остановки общественного транспорта "Парк Победы" возле корпуса 456 в Зеленограде. Прибывшие на место полицейские обнаружили 20-летнего безработного с множественными ножевыми ранениями. Его доставили в медицинское учреждение.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.