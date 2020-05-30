AP: военной полиции США поручено быть готовой для отправки в Миннеаполис

ТАСС, 30 мая. Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где идут протесты возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Об этом в субботу со ссылкой на три источника сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, подразделения из Северной Каролины и Нью-Йорка должны быть готовы к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов, подразделения из Колорадо и Канзаса - в течение 24 часов.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. В Миннеаполисе вводится комендантский час.