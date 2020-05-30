В Москве безработный ранил кассира ножом у магазина

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали безработного мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений кассиру у магазина на западе Москвы. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на Можайском шоссе, дом 13. "Прибывшими на место сотрудниками полиции у магазина по указанному адресу обнаружен 21-летний кассир магазина, который нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован", - сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что у пострадавшего колото-резаное ранение брюшной полости.

В пятницу утром полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).