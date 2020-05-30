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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: один человек погиб в результате стрельбы в Детройте в ходе протестов

Полиция арестовала более 40 человек

ТАСС, 30 мая. По меньшей мере один человек погиб в Детройте в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в ходе протестов возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом в субботу сообщила газета The Detroit News.

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По ее данным, неизвестный открыл стрельбу по толпе из своего автомобиля, в результате чего погиб 19-летний юноша.

В ходе протестов полиция Детройта арестовала более 40 человек.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. В Миннеаполисе вводится комендантский час.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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