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В Норильске СК проводит проверку по факту разлива около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на ТЭЦ

Ранее на территории ТЭЦ машина въехала в резервуар с дизельным топливом и произошел пожар

ТАСС, 30 мая. Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю начали проверку по факту разлива нефтепродуктов в Норильске на территории ТЭЦ-3, где 29 мая возник пожар. По предварительным данным, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК по Красноярскому краю.

"В Норильске по факту разлива нефтепродуктов проводится проверка. 29 мая в следственные органы поступило сообщение о том, что на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" по неустановленной на данный момент причине произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший по ней автомобиль. Всего, предположительно, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на площади около 350 кв. м", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, они осмотрели место происшествия, допрашивают руководство предприятия и лиц, ответственных за техническое состояние резервуаров. Запрошена документация, назначены и проводятся необходимые исследования и экспертизы. Некоторые экспертизы будут назначены после результатов проверки Росприроднадзором и другими контролирующими органами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 29 мая на территории ТЭЦ легковой автомобиль въехал в резервуар для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и пожар. На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, поскольку она работает на газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия никто не пострадал.

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