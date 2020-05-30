Прокуратура проверяет сообщение об осквернении Вечного огня на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила Свердловской области организовала проверку по сообщению СМИ об осквернении Вечного огня. Об этом сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку по сообщению СМИ об осквернении Вечного огня на площади Славы. По сообщению СМИ, двое молодых людей подошли к пьедесталу, после чего при помощи бутылки воды потушили Вечный огонь", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на администрацию Нижнего Тагила, в пресс-службе сообщили, что сейчас функционирование Вечного огня восстановлено. Также сообщается, что прокуратура взяла на контроль установление личности лиц, которые могут быть причастны к данному происшествию, а проведение проверки поставил на личный контроль прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что в Нижнем Тагиле инициирована передача материалов проверки по факту вандализма из полиции в органы СК РФ для организации дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.