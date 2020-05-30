Служебную проверку назначили в отношении полицейских из Сургута, участвовавших в вечеринке

ТАСС, 30 мая. Служебная проверка назначена в отношении пяти полицейских из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) после их участия в развлекательном мероприятии в одном из городских кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу.

"Начальником УМВД России по ХМАО - Югре назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудников ОП-3 УМВД России по Сургуту. В ночь на 30 мая в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе происходит развлекательное мероприятие. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. В заведении находились пятеро сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

По результатам служебной проверки, уточнили в пресс-службе, будет решен вопрос об увольнении за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также мерам строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и их непосредственные руководители.

В отношении владельца кафе составлен административный протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

По данным оперативного штаба, в регионе на 30 мая зафиксировано 2 300 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.