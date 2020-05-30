Прокуратура Подмосковья взяла на контроль дело об осквернении Вечного огня в Одинцове

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела об осквернении Вечного огня в Одинцове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Прокуратура Московской области установила особый контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел в связи с осквернением мемориала Воинской Славы с Вечным огнем в подмосковном Одинцове", - сказали в прокуратуре.

28 мая в одной из групп во "ВКонтакте", посвященной Одинцово, разместили фотографии, на которых запечатлено, как один из мужчин поставил жестяное ведро прямо на огонь, а второй стоял рядом и наблюдал. На следующей фотографии видно, как мужчина помешивает в ведре шваброй.

Как ранее сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по данному факту дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому округу возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

По ее информации, 28 мая неизвестные зашли на Мемориал Воинской Славы с Вечным огнем, на котором стали разогревать неизвестную субстанцию в ведре, размешивая содержимое палкой. При этом вандалы стояли ногами на звезде. Сотрудники полиции устанавливают личности вандалов.