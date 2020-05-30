В ингушском селе пятерых человек ранили во время перестрелки

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Пять человек с огнестрельными ранениями были госпитализированы после конфликта в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-служба МВД по Ингушетии.

"В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району вечером 29 мая поступило сообщение о драке в селе Сурхахи. Оперативным дежурным на место происшествия были незамедлительно отправлены наряды. В 22:49 из приемного отделения больницы поступил звонок об обращении пяти местных жителей с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

По данным полиции, около 20-30 человек проникли через забор на территорию домовладения на улице Партизанской и напали на живущих там людей. Жители дома стали защищаться и применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет. Два жителя дома доставлены в полицию и добровольно выдали оружие. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия), санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Общественный порядок в районе места происшествия восстановлен полностью. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других участников событий и выяснению причин конфликта", - отметили в полиции.

По данным источника в правоохранительных органах республики, перестрелка произошла между представителями одного религиозного течения. Причиной конфликта стало решение выйти из клана.