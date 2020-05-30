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В ингушском селе пятерых человек ранили во время перестрелки

По информации источника ТАСС, вооруженный конфликт произошел между представителями одного религиозного течения, потому что его члены решили выйти из клана

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Пять человек с огнестрельными ранениями были госпитализированы после конфликта в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии. Возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-служба МВД по Ингушетии.

"В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району вечером 29 мая поступило сообщение о драке в селе Сурхахи. Оперативным дежурным на место происшествия были незамедлительно отправлены наряды. В 22:49 из приемного отделения больницы поступил звонок об обращении пяти местных жителей с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

По данным полиции, около 20-30 человек проникли через забор на территорию домовладения на улице Партизанской и напали на живущих там людей. Жители дома стали защищаться и применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет. Два жителя дома доставлены в полицию и добровольно выдали оружие. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия), санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Общественный порядок в районе места происшествия восстановлен полностью. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других участников событий и выяснению причин конфликта", - отметили в полиции.

По данным источника в правоохранительных органах республики, перестрелка произошла между представителями одного религиозного течения. Причиной конфликта стало решение выйти из клана.

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