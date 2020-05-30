В Москве вода перелилась через дамбу на территории ВНИИ Экология

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вода из-за дождей перелилась через дамбу на территории ФГБУ "ВНИИ Экология" на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел в усадьбе Знаменское-Садки, на территории ФГБУ "ВНИИ Экология". В результате выпавших сильных осадков оказался переполнен Комаровский пруд, и вода перелилась через его дамбу", - сказал собеседник агентства.

Сейчас воду переливают через обваловочную дамбу в соседний пруд и ведут работы по укреплению защитной дамбы.

Сведений о пострадавших не поступало.