В Татарстане против компании возбудили дело из-за невыплаты зарплаты и сокращения штата

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Следователи в Татарстане подозревают руководство ПАО "Камгэсэнергострой" и ее "дочки" ООО "КамгэсЗЯБ" (завод ячеистого бетона) в злоупотреблении должностными полномочиями, которое может привести компанию к банкротству и сокращению штата. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о готовящемся массовом сокращении работников ООО "КамгэсЗЯБ", а также невыплате им заработной платы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Кроме того, по результатам доследственной проверки в отношении должностных лиц "КамгэсЗЯБ" и ПАО "Камгэсэнергострой" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013 году компания "КамгэсЗЯБ" взяла кредит в размере 500 млн рублей на приобретение имущественного комплекса ПАО "Камгэсэнергострой". Впоследствии компания купила имущество за 280 млн рублей, а оставшиеся деньги в руководстве предприятия решили оставить на расчетном счете "Камгэсэнергостроя" (единственный учредитель "КамгэсЗЯБ"). В итоге компания "КамгэсЗЯБ" не получила 220 млн рублей, при этом сохранялись ее обязательства по кредитному договору. Это привело к образованию задолженности по заработной плате, налогам на сумму более 1 млрд рублей, что в итоге стало причиной банкротства "КамгэсЗЯБ" и предстоящего сокращения 311 работников предприятия.

Следователи установили, что с марта по май текущего года руководство "КамгэсЗЯБ" не выплачивало заработную плату сотрудникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность на сумму более 10 млн рублей.

По данным СПАРК, в 2019 году выручка "КамгэсЗЯБ" превысила 636,5 млн рублей, чистый убыток превысил 165,9 млн рублей. В отношении компании в деле о несостоятельности введена процедура наблюдения. Учредителем компании является ПАО "Камгэсэнергострой" (принадлежит холдинговой компании "Ак Барс").