В Орске арестовали обвиняемых в убийстве замдиректора городских электросетей

ТАСС, 30 мая. Ленинский районный суд Орска арестовал двух обвиняемых в убийстве заместителя директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "ОренбургЭнерго" Дмитрия Шевелева, тело которого было обнаружено с огнестрельными ранениями 4 марта прошлого года. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Орска.

"Следствие представило два ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым в убийстве [Шевелева], суд рассмотрел эти ходатайства и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц с содержанием в СИЗО-2 города Орска", - сказал собеседник агентства.

Шевелев был убит из охотничьего обреза в подъезде жилого дома по улице Короленко, 17/1 в Орске 4 марта 2019 года. В ходе расследования уголовного дела были установлены подозреваемые, совершившие убийство. 28 мая этого года были задержаны 31-летний ранее неоднократно судимый местный житель и 32-летний предприниматель. Следователи получили доказательства их причастности к совершению особо тяжкого преступления.

По версии следствия, один из фигурантов действовал как заказчик и соисполнитель. Мотив преступления связан с профессиональной деятельностью Дмитрия Шевелева. Второй фигурант выступил в качестве основного исполнителя преступления.