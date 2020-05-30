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В Ленобласти при пожаре в жилом доме погибли женщина и ребенок

Еще три человека спаслись

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Пожилая женщина и девочка погибли при пожаре в деревянном доме в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации в субботу.

"В пожаре в доме в деревне Захонье-2 погибли пожилая женщина и девочка в возрасте 15 лет. Троим удалось спастись, они размещены в маневренном фонде администрации Большелуцкого поселения, еще один отправился к родственникам", - сказала собеседница агентства.

Дом, где произошло возгорание, состоит из четырех квартир площадью 80 кв. м. Сигнал о пожаре поступил 30 мая в 00:17 мск, огонь локализован в 1:55 мск, спасатели продолжают проливку и разбор завалов, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

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