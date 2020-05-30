В Шереметьево у самолета произошло возгорание вспомогательной силовой установки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Возгорание вспомогательной силовой установки произошло у пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"После штатной посадки при рулежке у самолета произошло загорание вспомогательной силовой установки в хвостовой части. Помощь оперативных служб не понадобилась, пострадавших нет", - сказал источник.

Он добавил, что никаких последствий данный инцидент не вызвал.

Официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин сообщил журналистам, что пассажиров на борту самолета не было. "Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности. Угрозы жизни и здоровью экипажа не было", - отметил он.