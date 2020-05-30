Прокуратура проверяет данные о затоплении населенных пунктов в Красногорске

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию о затоплении канализационными стоками ряда населенных пунктов в городском округе Красногорск. Об этом ТАСС сообщили в подмосковной прокуратуре.

"Красногорская городская прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обращениями граждан, опубликованными в сети Интернет, о затоплении населенных пунктов", - отметили в прокуратуре.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха канализационными стоками затопило несколько улиц.