При пожаре в частном доме под Костромой погибли двое детей

ТАСС, 30 мая. Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Вохма Костромской области. Об этом сообщает управление СК РФ по Костромской области.

"Следователем СУ СК России по Костромской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух детей при пожаре в п. Вохма Костромской области. Днем 30 мая в частном доме, расположенном на ул. Брагина в п. Вохма Костромской области, произошел пожар, в результате которого погибли дети: девочка 9 лет и мальчик 6 лет. На данный момент известно, что брат и сестра находились в доме одни", - говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти детей. Следователи проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.