В Сунже введен режим КТО

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в городе Сунжа Республики Ингушетия. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

"Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона РФ № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа Республики Ингушетия, район ограниченный: ул. Чкалова, ул. Плиева, ул. Дружбы, ул. Висаитова, ул. Южная, ул. Гарданова, границами населенного пункта", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, обстановка находится под контролем. "Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

Информация о ходе развития ситуации будет представляться дополнительно, уточнили в штабе.

Источник в правоохранительных органах отметил, что силовики вступили в бой с бандитами на улице Демченко.

В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что банда блокирована.