В МЧС сообщили, что контролируют ситуацию в подтопленном Красногорске

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС держат под контролем ситуацию в подмосковном Красногорске, где из-за обильных дождей произошло подтопление нескольких районов города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"30 мая в результате выпадения обильных осадков на территории Московской области произошло подтопление территорий городского округа Красногорск. В СНТ "Лесные поляны" поселения Нахабино подтоплено 80 приусадебных участков. Подтопления домов нет, вода поднялась на 40 см. Эвакуированы 20 человек. Всего на территории СНТ "Лесная поляна" 150 участков, 277 человек, постоянно зарегистрированных нет. Ситуация под контролем сотрудников МЧС", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что также в Нахабино подтоплен участок улицы Речная. Уровень воды составляет 50 см, а в микрорайоне "Опалиха" подтоплены часть дороги у железнодорожной платформы, три приусадебных участка по улице Новая Московская. "Уровень воды составлял 60 см. Эвакуация жителей не требуется. Для ликвидации последствий подтоплений привлечены коммунальные службы городского округа Красногорск. Для откачки воды используются мотопомпы, ассенизаторские машины на базе "КамАЗ" и другая техника. На месте находятся оперативные группы территориального пожарно-спасательного гарнизона. Всего задействованы 72 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 единицы техники", - сказали в ведомстве.

Глава города Эльмира Хаймурзина отметила, что в ликвидации последствий принимают участие более 120 человек.

"В округе продолжается ликвидация последствий стихии. Задействованы 126 человек - МЧС, отряды ГОЧС, ЕДДС, дорожные и коммунальные службы, АО "Водоканал", 28 единиц техники (включая насосы для откачки воды и плавсредства)", - написала Хаймурзина.

По ее словам, на данный момент зафиксировано 24 крупных очага подтоплений, в основном природного характера. За сутки в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Уровень воды в некоторых реках поднялся от 30 см до 1,5 м.

"Когда "большая вода" уйдет, по каждому случаю будем разбираться адресно, а пока наша главная задача - помочь людям, как можно скорее устранить подтопления и приготовиться к новой волне. МЧС объявило штормовое предупреждение, сегодня вновь ожидаются сильные дожди, грозы с порывами ветра до 18 м/с", - добавила глава города.

Она призвала жителей территорий, находящихся в зоне затопления, на время уехать к друзьям или родственникам. Если такой возможности нет, нужно обратиться по номеру 112, всем будет предоставлено временное жилье.