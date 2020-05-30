Мэр Портленда ввел в городе режим ЧС из-за беспорядков

ТАСС, 30 мая. Мэр американского города Портленд (штат Орегон) Тед Уилер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа из-за беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом мэр написал в субботу на своей странице в Twitter .

"Я официально объявил режим чрезвычайного положения. Комендантский час вступает в силу немедленно и будет действовать до 06:00 субботы (16:00 мск - прим. ТАСС). Он возобновится с 20:00 субботы и будет действовать до 06:00 воскресенья (с 06:00 до 16:00 воскресенья по московскому времени - прим. ТАСС)", - написал мэр.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - придавил ему коленом шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого мужчина умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одному из них в пятницу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В Миннеаполисе вводится комендантский час.