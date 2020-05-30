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В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми

В результате инцидента пострадали два человека

ТАСС, 30 мая. Лифт в самом крупном торговом центре Благовещенска сорвался вместе с людьми со второго этажа, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

"Поступило сообщение, что в торгово-развлекательном центре "Острова" сорвался лифт с людьми. В кабине было двое мужчин, на место прибыли спасатели, мужчин достали и передали медикам", - сказал представитель пресс-службы.

Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются.

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