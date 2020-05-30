В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми

ТАСС, 30 мая. Лифт в самом крупном торговом центре Благовещенска сорвался вместе с людьми со второго этажа, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

"Поступило сообщение, что в торгово-развлекательном центре "Острова" сорвался лифт с людьми. В кабине было двое мужчин, на место прибыли спасатели, мужчин достали и передали медикам", - сказал представитель пресс-службы.

Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются.