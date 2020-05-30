Активная фаза боестолкновения в зоне КТО в Сунже завершена

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Активная фаза боестолкновения с боевиками в зоне контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии завершена, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Активная фаза завершена, стрельбы нет", - сказал собеседник. Сейчас тушат возгорание постройки, возникшее в ходе боестолкновения.

Как сообщал ТАСС источник в оперативных службах, предположительно, в оцепленной зоне загорелась мастерская.

По данным Национального антитеррористического комитета, группа боевиков была блокирована в ходе контртеррористической операции в Сунже. В оперштабе региона сообщали, что режим контртеррористической операции введен с 14:30 мск в Сунже на территории города в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная, Гарданова, границами населенного пункта.