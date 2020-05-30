В Татарстане нашли тело мужчины, упавшего с обрыва в Волгу

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Спасатели нашли тело мужчины, который упал с 200-метрового обрыва в Волгу в Камско-Устьинском районе Татарстана. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Вечером 29 мая спасатели выехали в Камско-Устьинский район, где у Юрьевских пещер, по сообщению службы "112", возможно, произошло падение мужчины с высоты 200 метров.

"Тело сорвавшегося с высоты 200 метров мужчины обнаружили сегодня днем спасатели при проведении поисковых работ в Камско-Устьинском районе. <…> Мужчина 1996 г. р. был в обуви и верхней одежде. Его тело в 10:20 мск обнаружили спасатели <…> Поисково-спасательной службы РТ в 4 метрах от берега на полутораметровой глубине", - говорится в сообщении.

Спасатели предполагают, что погибший по личной неосторожности не заметил край обрыва и упал с высокого берега в воду.