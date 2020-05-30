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В Нижегородской области легкомоторный самолет загорелся

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 30 мая. Моторный отсек загорелся в легкомоторном самолете при проведении тренировочных занятий в Нижегородской области. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 16:05 мск 30 мая поступило сообщение о падении воздушного судна в Богородском районе Нижегородской области. При уточнении информации установлено, что при проведении учебно-тренировочных занятий на земле, легкомоторный самолет Як-52 бортовой номер RF-01225 при отработке поворотов винтом задел землю, в результате чего произошло возгорание моторного отсека. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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