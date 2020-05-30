Источник: двое боевиков ликвидированы в ходе КТО в Сунже

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Двое боевиков нейтрализованы в ходе контртеррористической операции на территории города Сунжа в Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Ликвидированы двое боевиков. Операция завершена", - сказал собеседник.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник сообщал, что активная фаза боестолкновения с боевиками завершена, стрельба прекратилась. Пожарные приступили к тушению пожара в постройке, который возник в ходе боестолкновения.