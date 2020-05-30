Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей в Костромской области

ТАСС, 30 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в поселке Вохма Костромской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в частном доме в поселке Вохма Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 30 мая 9-летняя девочка и ее 6-летний брат находились дома без присмотра родителей по месту своего жительства в поселке Вохма. Внутри дома произошло возгорание, открытый огонь и задымление распространились по всей площади. В результате отравления продуктами горения дети умерли на месте происшествия. Частный деревянный дом полностью уничтожен.

В поселок выехали криминалисты регионального СК и эксперт пожаротехник, причина возгорания выясняется. По поручению губернатора Костромской области работает департамент региональной безопасности. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления СК по области.

По данным пресс-службы губернатора Костромской области, в момент пожара отец детей находился на выезде, а мать вышла в магазин. Сейчас она находится в больнице в шоковом состоянии, ей оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.