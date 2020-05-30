В Нью-Йорке полицейские задержали более 200 протестующих из-за гибели афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Нью-Йорка задержали более 200 человек, которые в минувшие два дня вышли на улицы города для участия в протестах, вспыхнувших после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил в субботу на брифинге шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши. Трансляция велась телекомпанией СBS .

По его словам, в беспорядках к нынешнему моменту приняли участие около 3 тыс. человек. Основные протесты, перерастающие в беспорядки, были зафиксированы в нью-йоркском районе Бруклин, где протестующие бросали в блюстителей порядка бутылки с воспламеняющейся жидкостью.

По данным СNN, в стычках с демонстрантами пострадали по меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов. Повреждены около 40 полицейских автомобилей, один из них сгорел после того, как в него попала бутылка с коктейлем Молотова.