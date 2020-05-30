Власти Северной Осетии уверены в объективном ходе дела в отношении главы Минприроды

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии уверено в объективном и открытом ходе дела в отношении министра природных ресурсов и экологии республики Чермена Мамиева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

28 мая сообщалось об аресте министра Чермена Мамиева по делу о превышении полномочий. По версии следствия, в мае 2019 года министерство заключило контракт на рекультивацию Унальского хвостохранилища. Цена контракта составила порядка 406 млн рублей, которые были выделены в рамках реализации национального проекта "Экология". При этом подрядчик, производивший утилизацию отходов второго класса опасности, не имел лицензии на производство подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена неуполномоченным органом. В результате бюджету республики причинен ущерб на сумму порядка 406 млн рублей.

"Правительство Северной Осетии уверено в объективном и открытом расследовании, а также обращается к жителям республики с просьбой руководствоваться информацией о ходе следствия из официальных источников", - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя правительства Северной Осетии Ахсарбек Сабаткоев выразил свое мнение по поводу данного вопроса. По его словам, в правительстве республики в настоящее время не располагают подробностями дела кроме официальной информации Генеральной прокуратуры РФ.

"Вместе с тем мы находимся на постоянной связи с правоохранительными органами, следим за ситуацией и полагаем, что очень скоро следствие разберется в этом деле", - цитирует его пресс-служба.