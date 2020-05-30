Полиция задержала двоих вандалов, осквернивших Вечный огонь в Одинцове

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полиция задержала двоих мужчин, осквернивших Вечный огонь в подмосковном Одинцове. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение Мемориала Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождений", - сказала она.

Петрова напомнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

28 мая два человека зашли на Мемориал Воинской Славы с Вечным огнем, на котором стали разогревать неизвестное содержимое в ведре. При этом вандалы стояли ногами на звезде.

В тот же день в одной из групп во "ВКонтакте", посвященной Одинцово, были размещены фотографии, на которых запечатлено, как один из мужчин поставил жестяное ведро прямо на огонь, а второй стоял рядом и наблюдал. На следующей фотографии видно, как мужчина помешивает в ведре шваброй.