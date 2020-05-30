Источник: в Ингушетии возбуждено уголовное дело после ликвидации двух боевиков

ТАСС, 30 мая. Уголовное дело возбуждено после ликвидации двух боевиков в городе Сунжа в Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"По факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказал источник.

Как сообщали ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), в Сунже ликвидированы два боевика, которые планировали совершить террористические преступления. Боевики были блокированы в одной из хозяйственных построек на окраине города в ходе контртеррористической операции, на месте боестолкновения обнаружено оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

По данным НАК, потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.