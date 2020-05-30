СК и прокуратура проверяют информацию об обрушении части стены в жилом доме в Твери

ТАСС, 30 мая. Следственный комитет и прокуратура начали проверку данных об обрушении стены в жилом доме дореволюционной постройки в Твери. По предварительным данным, в пятиэтажке проживают около 150 семей, сообщается на сайте СУ СК РФ по Тверской области.

Как отмечается, в ходе мониторинга СМИ была выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 30 мая текущего года в Пролетарском районе города Твери произошло обрушение части стены дома 1908 года постройки, расположенного на улице Спартака. Из-за этого образовалась сквозная дыра.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего руководством Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области осуществлен выезд на место происшествия, проведен осмотр. Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Прокурор Тверской области также поручил провести проверку информации об образовании сквозной дыры в жилом доме из-за обрушения кладки.