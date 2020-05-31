В ДТП под Саратовом три человека погибли и один пострадал

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Три человека погибли и один получил травмы при столкновении автомобиля Lada Granta с грузовиком на трассе в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигался со стороны Саратова в сторону города Сызрань, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной МАЗ с полуприцепом под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП погиб водитель Lada Granta, пассажиры - женщина 1991 года рождения и мужчина 1987 года рождения - скончались от полученных травм. Женщина-пассажир 1986 года с травмами госпитализирована в лечебное учреждение", - сказала собеседница агентства.

Дорожная авария произошла на 278-м км федеральной автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград, ее обстоятельства выясняются, проводится проверка, добавили в ведомстве.