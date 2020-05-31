{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП под Саратовом три человека погибли и один пострадал

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовиком

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Три человека погибли и один получил травмы при столкновении автомобиля Lada Granta с грузовиком на трассе в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигался со стороны Саратова в сторону города Сызрань, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной МАЗ с полуприцепом под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП погиб водитель Lada Granta, пассажиры - женщина 1991 года рождения и мужчина 1987 года рождения - скончались от полученных травм. Женщина-пассажир 1986 года с травмами госпитализирована в лечебное учреждение", - сказала собеседница агентства.

Дорожная авария произошла на 278-м км федеральной автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград, ее обстоятельства выясняются, проводится проверка, добавили в ведомстве.

Теги
РоссияСаратовская область
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
AP: свыше 1,3 тыс. человек задержаны с 28 мая в ходе протестов в 16 городах США
Не менее 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения
Читать полностью