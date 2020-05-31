В Белгородской и Курской областях ветер с дождем повредил кровли более 20 зданий

ТАСС, 31 мая. Ветер с проливным дождем повредил в Курской и Белгородской областях кровли более 20 зданий, в том числе больницы. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"В Белгородской и Курской областях повреждены кровли 23 зданий на общей площади почти 2 тыс. кв. м, повалены 15 деревьев", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в большей степени от непогоды пострадал Большесолдатский район Курской области, где в двух населенных пунктах повреждены кровли 21 жилого дома и сельского дома культуры. В Белгородской области, в населенном пункте Борисовка, частично повреждена кровля Борисовской центральной районной больницы. "Она работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.