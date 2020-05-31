Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.

"По предварительным данным, утром 31 мая в дежурную часть ОМВД России по Актанышскому району по телефону "02" поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила о безвестном исчезновении ее сына 2014 года рождения. В ходе проведения разыскных мероприятий в прибрежной зоне дамбы "Актанышские пруды" была обнаружена одежда ребенка, а в десяти метрах от водоема, в зарослях - труп несовершеннолетнего с рассечением затылочной части головы", - сказано в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По данным пресс-службы прокуратуры Татарстана, проводится осмотр места происшествия, туда выехал прокурор района Рамиль Аскаров.

"Надзорное ведомство проверит деятельность компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) по поводу надлежащего выполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на особый контроль", - уточняется в сообщении ведомства.