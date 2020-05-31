В СК считают, что дома-памятники в Ленобласти могли поджечь для завладения землей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Поджог нескольких памятников архитектуры в городе Новая Ладога Ленинградской области мог быть совершен с целью завладения земельными участками. Об этом говорится в воскресенье в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Как поясняется в сообщении управления, на протяжении нескольких лет в городе Новая Ладога сгорело шесть объектов культурного наследия. "Следствие рассматривает несколько версий возгораний: преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений, в том числе теми же лицами, которыми совершены поджоги памятников культурного наследия в городе Новая Ладога в 2018-2019 годах; преступление совершено с целью последующего завладения земельными участками; поджог совершен лицом, имеющим заболевание психики (пиромания)", - говорится в сообщении.

Ранее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами была организована проверка после последнего пожара, который произошел в ночь на 17 мая. Тогда в Новой Ладоге сгорел дом купца Шабанина, который был построен в XIX веке.

По факту пожаров СК было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), его фигурантами стали действующий и бывший руководители администрации. По версии следствия, они не обеспечили сохранность объектов культурного наследия, находящихся на территории их муниципального образования, содержание их в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии, а также их охрану.

Сотрудники регионального следственного управления 25 мая подали в суд иск с требованием отстранить от должности главу администрации Новоладожского городского поселения.