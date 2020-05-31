Петербургская полиция обнаружила нарколабораторию в Псковской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники Санкт-Петербургской полиции обнаружили нарколабораторию в поселке Новоселье Псковской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники петербургской полиции установили нарколабораторию в Псковской области, на которой производился мефедрон", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, лаборатория была обнаружена после того, как 29 мая на 81-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленинградской области был остановлен автомобиль под управлением 32-летнего жителя Псковской области. В багажнике полицейские обнаружили рюкзак с тремя коробками из-под печенья с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено, что данное вещество является наркотическим средством мефедрон, массой 946,9 грамма. Кроме того, у водителя был обнаружен пакет с 132,6 грамма мефедрона.

"Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт и производство наркотических средств")", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ходе расследования этого дела было установлено, что подозреваемый - химик по образованию, занимается производством мефедрона по месту проживания в поселке Новоселье Стругокрасненского района Псковской области. В результате обыска по этому адресу полицейскими изъята емкость с порошкообразным веществом, предположительно мефедроном, массой около 1,5 кг, химические вещества и приспособления, используемые для производства наркотических средств и психотропных веществ. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.